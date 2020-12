Torna la neve. Difficoltà sulla strada alternativa a ponte Lenzino VIDEO

Come annunciato la neve è tornata a cadere in montagna e alta collina nel Piacentino. “Dalla mattinata di oggi, 4 dicembre, – fa sapere Vittorio Marzio di Meteovanure.it – nevica in Val Trebbia e Val Tidone già da 400 metri di altitudine, mentre in Val Nure e Val d’Arda gli accumuli si registrano oltre gli 800 metri. Dal pomeriggio invece continuerà a nevicare solo a 1.400 metri, sulle vette più alte dove gli accumuli arriveranno anche a due metri. Dal pomeriggio di domani sono possibili nuove precipitazioni nevose sulla fascia di alta collina dai 600 metri a causa dell’abbassamento delle temperature in quota”.

Diversa la situazione in pianura dove si registrano circa cinque gradi ed è prevista pioggia fino al pomeriggio di domenica quando la situazione metereologica dovrebbe migliorare.

Per i primi giorni della prossima settimana resta l’incognita di una nuova precipitazione nevosa anche in pianura.

Sulle strade si viaggia regolarmente ma è particolarmente difficoltoso il tratto alternativo a ponte Lenzino (crollato il 3 ottobre scorso). La viabilità alternativa impone un tratto di circa 10 chilometri che passa anche in Lombardia dove le condizioni sono particolarmente difficoltose, come si può vedere dal video che ci ha inviato un lettore in viaggio sulla linea dell’autobus Bobbio-Ottone