Doppio incidente a San Lazzaro e Fossadello: cinque feriti, due sono gravi

Due incidenti stradali si sono registrati oggi, domenica 6 dicembre, quasi in contemporanea in torno alle 18 a San Lazzaro e a Fossadello, nel comune di Caorso.

Nel primo caso, una mancata precedenza ha provocato lo scontro tra due mezzi all’incrocio tra via Martelli e via Stradotti: quattro i feriti a causa dell’impatto, due dei quali in maniera piuttosto seria. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale di Piacenza, oltre alla Croce Bianca e alla Pubblica Assistenza di San Giorgio.

E’ stato invece estratto dall’abitacolo soltanto grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ma è illeso, il conducente della vettura uscita di strada a Fossadello, nel comune di Caorso.