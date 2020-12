Tanti clienti per la riapertura bar e ristoranti: “Speriamo non sia una solo parentesi”

Con il passaggio da zona arancione a zona gialla anche i baristi e i ristoratori piacentini hanno potuto, da ieri (6 dicembre), rialzare le saracinesche e accogliere di nuovo i clienti nei propri locali. “Speriamo non sia una parentesi – racconta la titolare di un bar in centro – finalmente siamo tornati a servire e a fare due chiacchiere con gli avventori, stare senza di loro è stata dura”. Anche l’aiuto-chef di un ristorante a pochi passi da piazza Cavalli non nasconde la sua soddisfazione: “Abbiamo riaperto ieri a pranzo e devo dire che non ci aspettavamo così tanta gente. È un segnale che i piacentini hanno voglia di tornare alla convivialità“.

