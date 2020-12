Che classe: ultima classifica provvisoria, si vota fino a stasera

Mancano davvero poche ore alla chiusura definitiva della quarta edizione di Che Classe: oggi la pubblicazione dell’ultima classifica provvisoria prima della proclamazione dei vincitori.

Ma ancora per la giornata di oggi le urne digitali rimarranno aperte: si può votare infatti fino a stasera alle 23.59, e pochi voti possono ancora fare la differenza! Lo stesso termine è valido per l’utilizzo del codice Bonus Biffi, che aggiunge 3 punti ad ogni vostro voto, e per l’invio degli elaborati all’indirizzo [email protected] Il tema è sempre lo stesso: vorremmo che ognuno di voi ci raccontasse “Qual è il momento più felice che ricordi?”.

Un ultimo sforzo per arrivare alla vittoria: dopo un percorso così lungo, bello ed impegnativo, non arrendetevi in vista della cima!

LA CLASSIFICA