Nelle scuole piacentine “solo” 45 nuovi casi, nessuno trasmesso in aula

E’ decisamente contenuto, come peraltro per tutte le altre voci, l’aumento del Covid nelle scuole piacentine. Nella scorsa settimana sono stati 45 i nuovi casi accertati, nessuno dei quali con trasmissione in aula. Dieci le nuove classi coinvolte.

Dalla ripresa delle lezioni, i casi di positività tra studenti, insegnanti e personale scolastico sono 564, suddivisi in 138 istituti del territorio.

