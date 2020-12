Figurine con gli abitanti del paese: Travo pazza per il nuovo album

Un album di figurine senza calciatori ma con la gente del paese. A Travo ha suscitato grande curiosità e interesse l’iniziativa organizzata dal Barrio Cafè che ha fotografato 150 abitanti e li ha trasformati in 5.500 figurine da incollare nei 60 album stampati. Le figurine sono a disposizione in edicola, gli album si trovano al bar e sono molto richiesti a testimonianza del successo dell’iniziativa.

“In questo 2020, abbiamo cercato di far sorridere la gente e far ritornare un po’ tutti bambini, proprio come quando si raccoglievano le figurine” spiega la titolare Nicoletta Mazzari. “È il nostro modo per ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino nonostante le difficoltà di questa emergenza sanitaria”.

“Purtroppo non abbiamo potuto inserire tutti e qualcuno è rimasto fuori – aggiunge il barista Marco Bertarelli – Saranno inseriti però nell’edizione 2021 dell’album”.

ALTRI DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’