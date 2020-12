Lite: gruppo di giovani si dilegua all’arrivo delle forze dell’ordine

Una zuffa fra alcuni giovani in piazza Cittadella è stata segnalata nel pomeriggio del 12 dicembre. Sul posto è arrivata per prima una pattuglia della polizia municipale che si trovava nella zona, subito affiancata da pattuglie di carabinieri e polizia di stato. All’arrivo delle forze dell’ordine i partecipanti alla lite si sono dileguati. Alcuni passanti hanno segnalato di aver visto un gruppo di giovani litigare ad alta voce per poi passare ad insulti e minacce. Infine i ragazzi sarebbero passati alle vie di fatto strattonandosi fino a quando sono arrivati polizia e carabinieri.

