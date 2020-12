“A Piacenza monopattini fuori controllo”. L’assessore promette più controlli

“Più controlli sull’utilizzo dei monopattini in città”. La proposta di Antonio Levoni (Liberali) è stata approvata dal consiglio comunale di Piacenza, riunito oggi (14 dicembre) in collegamento a distanza. “Troppo spesso, anche a livello locale l’uso dei monopattini sfocia in comportamenti scorretti – ha spiegato il promotore della mozione – bisogna ridurre il pericolo vissuto dagli altri utenti della strada, la polizia municipale deve punire i trasgressori delle regole”. L’assessore alla sicurezza Luca Zandonella ha assicurato il proprio impegno a “sollecitare un maggiore controllo da parte degli agenti”, ricordando la campagna di sensibilizzazione lanciata nei mesi scorsi. Da Samuele Raggi (Piacenza del futuro) l’invito a “realizzare segnaletica, illuminazione e corsie ad hoc per i monopattini, così da renderne più sicura la circolazione”.

Nelle prossime settimane, tra l’altro, le strade della nostra città saranno “invase” da una flotta di trecento monopattini a noleggio diffuso, come annunciato dall’amministrazione comunale.