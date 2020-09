Follie sui monopattini elettrici anche a Piacenza: “Giro di vite della polizia municipale”

Anche a Piacenza si moltiplicano le segnalazioni di monopattini elettrici fuori controllo: sorpassi a folle velocità sui marciapiedi, corse in contromano e persino tre persone a bordo nello stesso momento, con un bimbo piccolo in braccio, come testimonia un video che circola da giorni sui social network, ripreso tra strada Bobbiese e via Manfredi.

Questi mezzi innovativi – ecologici e comodi – hanno infatti “invaso” le strade della nostra città. Pur con alcune condotte irregolari, che in qualche caso rischiano di mettere in pericolo gli altri passanti. Ecco perché l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella vuole promuovere una campagna di sensibilizzazione con manifesti e cartelloni pubblici, ma soprattutto “una stretta su controlli e sanzioni da parte degli agenti della polizia municipale”, per garantire il pieno rispetto del codice della strada ed evitare gravi incidenti già avvenuti in altri territori.