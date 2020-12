Ritrova casualmente a casa di un amico la gatta scomparsa tre mesi prima

Storia a lieto fine, e per certi versi incredibile, per una gattina scomparsa da Pianazze di Farini nel mese di settembre e ritrovata qualche giorno fa a 40 chilometri di distanza. Il suo viaggio è partito da Pianazze con una tappa di due mesi a Ferriere per terminare a San Giorgio, dove è stata ritrovata dal suo proprietario la vigilia di Santa Lucia a casa di un amico.

“Bimba è una gatta di 11 anni che non si è mai allontanata dalla porta di casa più di 100 metri – racconta il suo padrone, Giovanni Bracchi – dal 19 settembre si sono perse le tracce e non avevamo più speranze di rivederla”. Ma sabato la bella sorpresa. Bracchi, trovatosi in casa di un amico di San Giorgio, ha riconosciuto la sua gatta. L’amico di San Giorgio l’aveva presa in affido dal veterinario del paese a cui era stata portata dai proprietari del castello di Gambaro di Ferriere.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA