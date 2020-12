Covid, oggi a Piacenza 74 nuovi contagiati e 4 vittime. Crescono ancora i ricoveri in Terapia intensiva

Cala leggermente, ma resta comunque sostenuta, la diffusione del contagio da Coronavirus nel nostro territorio: oggi i nuovi contagiati sono 74 (solo 26 con sintomi), a cui si sommano purtroppo anche quattro decessi: due uomini di 66 e 87 anni e due donne di 81 e 87 anni.

Cresce di un’unità anche il numero di ricoverati in Terapia intensiva: sono 16.

Dall’inizio della pandemia i piacentini positivi al Covid sono 13.971 e le vittime 1.157.

LA SITUAZIONE DA INIZIO PANDEMIA



LA SITUAZIONE DA INIZIO SETTEMBRE



LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 148.974 casi di positività, 1.238 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.567 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende ancora, arrivando al 7%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48,6 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.946 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 79.151. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 62.846 (-1.786 rispetto a ieri).

Purtroppo, si registrano 78 nuovi decessi, tra cui 36 in provincia di Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i morti in regione sono stati 6.797.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 212 (-2 rispetto a ieri), 2.773 quelli negli altri reparti Covid (-24).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 13.971 a Piacenza (+74 rispetto a ieri, di cui 26 sintomatici), 11.907 a Parma (+84, di cui 46 sintomatici), 20.796 a Reggio Emilia (+178, di cui 35 sintomatici), 27.284 a Modena (+148, di cui 100 sintomatici), 29.269 a Bologna (+202, di cui 86 sintomatici), 4.620 a Imola (+37, di cui 16 sintomatici), 7.580 a Ferrara (+73, di cui 17 sintomatici), 10.676 a Ravenna (+210, di cui 69 sintomatici), 5.235 a Forlì (+49, di cui 27 sintomatici), 4.879 a Cesena (+50, di cui 36 sintomatici) e 12.577 a Rimini (+133, di cui 53 sintomatici).