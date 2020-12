Lontani dagli abbracci dei loro cari, nonni realizzano addobbi natalizi

I nonni della Rsa “Duemiglia” non si lasciano abbattere e hanno realizzato addobbi natalizi e altri oggetti decorativi. E’ un Natale davvero atipico e al termine di un anno terribile, quello che si stanno preparando a trascorrere a Piacenza gli ospiti della Residenza protetta “Duemiglia”, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid-free. Costretti da molto, troppo tempo a fare a meno degli abbracci dei loro parenti e amici, i nonni non si sono però lasciati scoraggiare. Si sono rimboccati le maniche, decorando l’albero all’ingresso della Rsa e fabbricando, con materiale di recupero, coloratissimi addobbi natalizi per i diversi piani e ambienti della struttura.

Insieme all’educatrice si sono anche dedicati a laboratori di artigianato per la realizzazione di centrotavola, cerchietti natalizi con pon pon di lana e diversi oggetti in pasta di sale. In questo modo hanno potuto trascorrere le lunghe giornate che li separano dalle festività in un clima di serenità: una medicina preziosa, che impedisce loro di abbattersi per l’isolamento forzato e la lontananza dai loro cari.