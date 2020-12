Investita e uccisa, mercoledì interrogatorio del 35enne arrestato

È stata fissata per mercoledì 23 dicembre l’udienza di convalida dell’arresto per l’automobilista di Vernasca che ha travolto e ucciso Ester Crovetti di 55 anni e ferito in modo grave la sorella Maura, 52 anni, ricoverata all’ospedale di Parma in condizioni che non farebbero temere per la sua vita. Il 35enne, attualmente in carcere, comparirà davanti al giudice.

Sabato sera, dopo essere stato arrestato con le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato d’ebbrezza l’automobilista è stato interrogato in caserma a Fiorenzuola. In quel momento ha dichiarato d’essersi addormentato alla guida e di aver perso il controllo della sua auto.