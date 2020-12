Crolla pianta in via Giordani su due vigili del fuoco, entrambi feriti. Donna travolta da albero in via Veneto

Dalla periferia al centro storico, l’impegno dei vigili del fuoco prosegue senza sosta, tra problemi strutturali, alberi ceduti e auto danneggiate. Stamattina, due pompieri sono rimasti feriti in modo lieve durante un intervento in via Giordani, a Piacenza per i danni causati dal maltempo. I vigili del fuoco stavano tentando di mettere in sicurezza una pianta carica di neve quando sono stati travolti. Anche l’autoscala e il mezzo sono stati colpiti. La via è stata chiusa al traffico. Uno dei due vigili del fuoco è stato trasportato all’ospedale. Nonostante i traumi al torace le sue condizioni non sono gravi.

Anche in via Veneto, a causa di una pianta crollata al suolo, una donna è stata condotta in ospedale a bordo di un’ambulanza: gli accumuli di neve hanno sfondato la chioma di un giardino privato, e i rami hanno colpito la passante. Sul posto, i soccorritori della Croce Rossa.