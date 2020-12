Numerosi sono gli interventi da parte dei vigili del fuoco sia in città che provincia per alberi e rami pericolanti a causa del maltempo. Due squadre sono intervenute nel pomeriggio del 29 dicembre per mettere in sicurezza le piante di via Beverora, a Piacenza. La via è stata chiusa al traffico il tempo necessario per consentire l’operazione.

