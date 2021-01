La neve presenta il conto, 100 mila euro per il comune di Piacenza

Centomila euro per il solo comune di Piacenza, il doppio per la Provincia. Si tratta delle stime relative ai costi che i due enti locali dovranno sostenere per il lavoro svolto dalle ditte appaltatrici, impegnate durante la nevicata dei giorni scorsi. Risorse ingenti per muovere spartineve e mezzi di spandimento del sale sulle strade che metteranno in difficolta anche tanti piccoli comuni: neve significa maggiori spese e, specie nelle alte vallate, tanti sindaci non nascondono le loro preoccupazioni.

Preoccupazioni rese ancor più pesanti leggendo i bollettini meteo delle ultime ore e l’allerta meteo che, ufficialmente, si chiuderà oggi: ulteriori nevicate però sono proseguite per tutta la giornata di ieri in collina e anche nei prossimi giorni potrebbero registrarsi ulteriori rovesci di carattere nevoso.

