I borgonovesi donano viveri e giocattoli alle famiglie di giostrai in difficoltà

Alle otto famiglie di giostrai e operatori di spettacolo viaggiante, ospiti da circa un mese del comune di Borgonovo è arrivata un’inaspettata ondata di solidarietà. Decine di borgonovesi, e non solo, hanno portato loro viveri e giocattoli per i bambini. “Siamo rimasti sorpresi da tanta generosità – dicono -. Tutto questo affetto ci aiuta a superare questo periodo così duro. Non appena possibile ricambieremo, magari regalando biglietti ai bambini delle famiglie di Borgonovo per i nostri luna park”.

Nel frattempo, però, la morsa del freddo stringe d’assedio l’accampamento improvvisato dove spesso i tubi dell’acqua gelano e dove gli adulti sono da mesi in attesa di poter lavorare. “Alcuni di noi – dicono – hanno trovato lavoro da Amazon, ma si tratta di sistemazioni provvisorie. Vogliamo tornare a fare il nostro lavoro”.

