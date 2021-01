Maltempo, in città operai al lavoro su buche stradali e alberi caduti

Buche e crepe nell’asfalto: in varie parti della città, l’ondata di maltempo ha causato una serie di dissesti stradali. Oggi gli operai del Comune di Piacenza si sono messi al lavoro per ripristinare il decoro e la piena agibilità delle aree pubbliche: al via, quindi, i rattoppi sulle carreggiate.

Non solo. L’intensa nevicata ha causato anche il cedimento di numerosi alberi, perciò i tecnici di palazzo Mercanti hanno avviato la mappatura della vegetazione colpita e – successivamente – la manutenzione degli esemplari danneggiati o la messa a dimora di nuove piante.