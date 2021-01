Meteo, anche oggi è allerta per pioggia. Domani possibili nevicate

Proseguirà almeno fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 4 gennaio, l’allerta meteo che la Protezione Civile regionale ha dunque prolungato di 24 ore rispetto a quanto comunicato sabato scorso. Dunque, sul Piacentino è lecito attendersi ulteriori precipitazioni che, stando a quanto riportato dai bollettini, martedì potrebbero anche trasformarsi in nevicate fino a quote pianeggianti. Escluse precipitazioni simili a quelle dei giorni scorsi, ma l’area depressionaria rimane ad imperare sull’area più a Ovest della pianura Padana e le temperatura si manterranno piuttosto rigide per diversi giorni. Da attenzionare infine, il livello di fiumi e ruscelli della provincia, il cui livello inizia ad alzarsi in maniera consistente.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà