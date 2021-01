Morfasso, focolaio nella casa-soggiorno: 12 anziani positivi

Dodici anziani positivi al Covid, su un totale di ventiquattro ospiti, e cinque operatori contagiati. Il virus è entrato anche alla casa soggiorno “Santa Franca” di Morfasso, che era uscita a “zero contagi” dalla prima ondata di pandemia della scorsa primavera e ora invece si è trovata a isolare tutti i pazienti positivi in un’ala dedicata della struttura (due sono in ospedale, ma ricoverati non per Covid) e ad applicare tutti i protocolli previsti in caso di focolaio.

