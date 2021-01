Scatta una nuova allerta meteo, temperature glaciali su tutta la provincia

E’ scattata dalla mezzanotte di oggi, lunedì 11 gennaio, la nuova allerta meteo diramata dal servizio di Protezione Civili regionale. Questa volta non ci sono in vista ulteriori e abbondanti nevicate come avvenuto nelle scorse settimane quando la nostra provincia è stata investita da precipitazioni nevose che da tempo non si registravano alle nostre latitudini. Ora è la colonnina di mercurio a far scattare l’allerta con le temperature che si manterranno estremamente rigide per tutta la giornata. Si andrà ben al di sotto dello zero nelle zone collinari con il ghiaccio che sarà il principale nemico degli automobilisti. Attenzione è rivolta anche ai possibili movimenti franosi che potrebbero essere provocati dallo scioglimento degli strati di neve, specie nelle zone di media collina.

