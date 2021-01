Pioggia e vento, fiumi e frane sorvegliati speciali. Nuova allerta

Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile per criticità idrogeologia e idraulica sul territorio piacentino. Nella giornata di domani, venerdì 22 gennaio, sono previste precipitazioni piovose deboli in pianura (allerta gialla) e moderate in montagna (allerta arancione). In montagna è previsto anche vento forte. Lo scioglimento della neve potrebbe provocare criticità. L’allerta scatterà a mezzanotte e proseguirà per 24 ore.

ALLERTA METEO 22 GENNAIO