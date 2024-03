Maltempo, proseguono le piogge nel Piacentino: allerta frane e vento in alta collina

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, per tutta la giornata di mercoledì 27 marzo, per criticità idrogeologica (frane e smottamenti) in montagna e alta collina, mentre l’allerta meteo è arancione per vento in montagna e giallo nell’alta collina piacentina.

PIOGGIA E MALTEMPO ANCHE DOMANI

Secondo le previsioni Arpae, le precipitazioni di queste ore sono destinate a proseguire in tutto il territorio della provincia anche mercoledì 27 marzo. Le piogge saranno d’intensità lieve in pianura e moderata in collina, con intermittenze e qualche schiarita. In calo rispetto agli ultimi giorni le temperature, che in pianura arriveranno a 13° mercoledì (con minima di 10°) per poi risalire giovedì fino a 16° (con 7° di minima).