Covid, probabile conferma dell’Emilia-Romagna in Zona arancione: oggi si decide

Un’altra settimana in Zona arancione: salvo sorprese, nell’ambito del contrasto alla pandemia da Coronavirus, il governo nazionale confermerà la fascia di rischio moderato per l’Emilia-Romagna, compresa quindi Piacenza. E’ quanto pare emergere dall’ultimo monitoraggio della cabina di regia del Ministero della salute, considerando l’indice Rt, il tasso di occupazione in terapia intensiva e il trend settimanale dei contagi. Stando alle ipotesi circolate, dunque, si dovrà attendere ancora un po’ prima del ritorno in Zona gialla e del conseguente allentamento delle misure restrittive. L’ufficialità sarà comunicata nelle prossime ore.

