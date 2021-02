Denunciato per il furto di un cellulare: “Volevo fare un regalo a mia madre”

“Volevo fare un regalo alla mamma”- si è giustificato così un cittadino di 35 anni denunciato per ricettazione. Nel settembre scorso un uomo viene derubato del proprio cellulare e presenta denuncia ai carabinieri di Sarmato. I militari riescono ad accertare che il telefonino è in uso ad una scheda intestata al 35enne denunciato. Quando viene rintracciato, l’uomo, spiega ai carabinieri di aver acquistato il cellulare a Piacenza (senza riuscire a spiegare dove) e di averlo spedito in Tunisia come regalo alla madre.

