Temperature in picchiata, in zone montane fino a -12 gradi. E’ allerta

La Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore giallo per la diminuzione delle temperature prevista per la giornata di domani, 13 febbraio. In pianura la colonnina di mercurio scenderà a zero gradi. Sono previste nevicate dagli 800 metri. Al mattino il cielo sarà nuvoloso su tutta l’Emilia Romagna. Nel pomeriggio cielo ovunque in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma a preoccupare è il repentino sbalzo termico. Nelle zone montane le temperature potrebbero arrivare a scendere fino a -12 gradi. Potrebbero verificarsi ghiacciate e gli esperti raccomandano massima prudenza.

