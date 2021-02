L’assessore regionale Colla in visita al centro di formazione don Orione

L’assessore regionale al lavoro e alla formazione Vincenzo Colla ha visitato il centro di formazione professionale Endo Fap don Orione di Borgonovo. “Nella nostra regione – ha detto Colla durante la visita ai locali e ai laboratori del don Orione – la morfologia del sistema imprese è caratterizzata da tante piccole imprese. La capacità di avere un’istruzione che sappia intrecciarsi ai bisogni di queste imprese è fondamentale, non solo – ha aggiunto l’assessore regionale – per creare lavoro dignitoso, ma anche per qualificare l’intero sistema delle imprese”.

Attualmente a Borgonovo sono una settantina i ragazzi che si alternano tra lezioni a distanza e laboratori in presenza per operatore meccanico e impianti elettrici. Il centro di Borgonovo è uno dei pochi che ancora hanno laboratori con macchinari dove i ragazzi possono esercitarsi manualmente.