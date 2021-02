Bar pieni per l’ultimo aperitivo in zona gialla: “Da domani altri giorni di sacrifici”

Spritz o spremuta: un aperitivo “abbinato” all’imminente ingresso in zona arancione. Oggi pomeriggio (20 febbraio) i piacentini si sono ritrovati per l’ultima volta ai tavolini del centro storico prima della stretta alle misure anti-Covid in vigore da domani: le limitazioni (qui tutte le informazioni) prevedono infatti la chiusura totale dei pubblici esercizi, fatta eccezione per la vendita d’asporto o a domicilio. “Da domani, insomma – commenta una barista – ricominciano i giorni di sacrifici per le nostre attività, colpite da una crisi infinita”. Ma c’è amarezza anche tra i clienti: “Oggi tutti i bar sono gremiti, si fa persino fatica a trovare un posto libero – dice una ragazza – ma tra poche ore, purtroppo, si torna in zona arancione…”.

GUARDA LE INTERVISTE: