Degrado in via Codagnello, i residenti: “E’ una discarica a cielo aperto”

Una discarica a cielo aperto tra via Codagnello e il parco giochi di via Barbieri, a Piacenza, è stata segnalata da un residente della zona: “Siamo stanchi di assistere a questo degrado – spiegano in una nota – abbiamo segnalato la situazione più volte all’amministrazione comunale, ma l’area non è stata ripulita. Le strade e le piazzole fino di fronte al cimitero sono tappezzate di plastica, vetri e cartacce – prosegue il cittadino– ci sentiamo dimenticati”.

