In dodici a sorseggiare l’aperitivo dentro al bar in orario vietato: sanzionati e locale chiuso 5 giorni

Sono oltre 850 i controlli sul rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 effettuati su tutto il territorio piacentino dalla Guardia di finanza di Piacenza grazie all’impiego di oltre 400 uomini. Circa 800 le persone identificate e tra queste sono state elevate 49 sanzioni ; 55 invece sono stati gli esercizi commerciali ispezionati, dei quali 4 sono stati sanzionati con contestuale chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.

In particolare durante un passaggio di routine davanti ad un bar in orario di chiusura, nonostante le saracinesche completamente abbassate, le Fiamme gialle hanno rilevato, all’interno del locale, la presenza di 12 clienti – non congiunti – mentre bevevano un aperitivo in compagnia. Sono stati tutti sanzionati e il locale è stato chiuso per 5 giorni.