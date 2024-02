Nel garage un distributore abusivo di carburante: denunciato dalla Finanza

Un impianto abusivo di carburante e centotrenta litri di gasolio agricolo sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Piacenza all’interno del garage di un cittadino.

Le Fiamme Gialle, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, hanno notato una insolita presenza di mezzi che sostavano nei pressi di una autorimessa in provincia di Piacenza. Con successivi accertamenti, i finanzieri hanno individuato il proprietario del garage e all’interno hanno trovato “un vero e proprio impianto abusivo ben strutturato, con varie cisterne e pompe di erogazione con motore elettrico, per il rifornimento al pubblico. Il tutto, in maniera totalmente abusiva, senza possedere le prescritte autorizzazioni previste dalla legge ed in violazione alle normali regole in materia di sicurezza prodotti e prevenzione incendi”.

Impianto sequestrato – I finanzieri hanno sequestrato le cinque cisterne, adibite all’immagazzinamento del carburante, una pompa elettrica, per il carico e lo scarico dei prodotti energetici, due pistole erogatrici e circa 130 litri di prodotto energetico. Inoltre, è stato constatato come il carburante, stoccato all’interno delle cisterne, fosse in realtà gasolio agricolo, ossia gasolio specificatamente formulato per l’applicazione in ambito agricolo che, dal punto di vista fiscale, beneficia di un’accisa ridotta rispetto al gasolio tradizionale e che, prima della commercializzazione, viene trattato con un colorante che gli conferisce un caratteristico colore verde. I riscontri effettuati hanno poi confermato come il soggetto, proprietario dell’autorimessa, non avesse alcun titolo a detenere il combustibile in questione. Ultimate le attività operative, l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria.