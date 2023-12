Comandante regionale in visita alla Guardia di Finanza, consegnati gli encomi

Il Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, accolto dal Comandante Provinciale, ha fatto visita presso la caserma “Luigi Galli”, sede del Comando Provinciale di Piacenza.

L’Alto Ufficiale, dopo un breve incontro con tutti gli Ufficiali e i Comandanti di Reparto, si è recato presso la Sala delle Bandiere per la consegna dei brevetti relativi alle ricompense di ordine morale recentemente concesse ad alcuni militari della provincia, che si sono distinti nell’esecuzione di particolari operazioni di servizio – a contrasto dell’illegalità economico-finanziaria e all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati – e si sono concluse con importanti risultati.

Presente anche il Procuratore della Repubblica di Piacenza, Grazia Pradella, che ha voluto omaggiare il Luogotenente Luigi Ferrari – ispettore del Corpo in forza al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e tragicamente scomparso poco prima di assumere l’incarico quale addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura – al quale è stato attribuito, unitamente ad altri militari del Reparto, un encomio semplice.

Alla consegna dell’attestato era presente la moglie del Luogotenente Ferrari insieme ai suoi tre figli che hanno seguito, commossi, l’evento.

Oltre ad alcuni componenti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, sono stati premiati anche finanzieri appartenenti al Gruppo di Piacenza e alla Tenenza di Castel San Giovanni.

Al termine dell’incontro, il Comandante Regionale ha espresso, a tutti i militari presenti, i migliori auguri per le prossime feste natalizie e ha voluto ringraziare le fiamme gialle piacentine per la dedizione e l’impegno quotidianamente profuso, a tutela dei cittadini e al contrasto di ogni forma di illecito economico-finanziario.