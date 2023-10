“Le Fiamme gialle della primogenita”: al via mostra sulla Guardia di Finanza

Il 2023 segna, per la Guardia di Finanza di Piacenza, l’importante traguardo del 110° anniversario di Fondazione della Sezione A.N.F.I. provinciale.

Per onorare la ricorrenza, giovedì 5 ottobre si è svolta, presso il Comando Provinciale di Piacenza, la cerimonia di inaugurazione di una mostra temporanea dedicata alla plurisecolare presenza delle Fiamme Gialle sul territorio piacentino.

La mostra – realizzata grazie alla partecipazione attiva del Museo Storico della Guardia di Finanza, allestita presso il Salone delle Bandiere – intende ripercorrere e valorizzare varie tematiche che hanno accompagnato il Corpo nei suoi 249 anni di storia, partendo dal periodo storico legato al Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, passando per la resistenza della Seconda Guerra Mondiale, fino ai giorni nostri.

L’allestimento, composto da uniformi storiche, armi, buffetterie, rappresentazioni fotografiche di ieri e di oggi – impreziosito dalla presenza di auto e motocicli dell’epoca – accompagnerà il visitatore in un viaggio nel tempo, toccando gli inizi, l’evoluzione e le varie fasi di modernizzazione che hanno caratterizzato la storia del Corpo della Guardia di Finanza nel territorio piacentino. Tra i mezzi esposti non mancheranno quelli che furono in dotazione alla IV Sezione del Reparto Vigilanza e Scorta Valori – aperta a Piacenza nel 1974 – destinata ai servizi di protezione e sorveglianza dei convogli dedicati al trasporto dei valori e che operava alle strette dipendenze della Banca d’Italia.

L’inaugurazione della mostra è stata preceduta dalla cerimonia interna di intitolazione, della Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) di Piacenza, al Capitano Dario Botti. L’Ufficiale, nato a Bettola (PC) l’11 luglio 1884, si arruolava nella Regia Guardia di Finanza nel luglio del 1903; rientrato nel Corpo quale Ufficiale di Milizia Territoriale, dopo un breve periodo di congedo, Dario Botti – oltre ad assumere il comando delle Tenenze di Pozzallo (RG), Ravenna, Reggio Emila e Parma – partecipò attivamente alla Grande Guerra nelle file del XVII Battaglione mobilitato della Regia Guardia di Finanza, alla conquista di Ala (TN). È stato lui il fondatore e primo presidente a guidare, nel 1913, l’Associazione piacentina dei Finanzieri in congedo.

“L’evento – si legge nel comunicato ufficiale – testimonia la profonda vicinanza che lega le Fiamme Gialle al territorio piacentino, un connubio forte, autentico, che rivela come i valori fondanti del Corpo della Guardia di Finanza, quali la fedeltà, l’onestà e la correttezza, siano comun denominatore con i sentimenti genuini che contraddistinguono la Comunità piacentina e tutte le Istituzioni locali”.

L’ingresso alla mostra sarà possibile dal 6 al 15 ottobre, con orario dalle 9 alle 12.