Bando per un bar a Gerbido, Opizzi: “Nuovo punto di socialità”

La giunta comunale di Piacenza ha approvato, nella seduta di venerdì 26 febbraio, le linee guida per la procedura di assegnazione di un immobile a Gerbido di proprietà comunale adibito a pubblico esercizio. I locali al piano terra dovranno essere destinati unicamente a bar con piccola ristorazione. L’affidamento in locazione – per una durata di sei anni, rinnovabili per ulteriori sei alle medesime condizioni – sarà soggetto alla pubblicazione dell’apposito bando, in cui verrà esplicitato il canone annuo con riferimento ai valori di mercato per il settore, prevedendo inoltre che la dotazione di attrezzature, arredi e l’esecuzione di eventuali lavori di adattamento, o altri interventi necessari per lo svolgimento dell’attività, siano a carico del locatario.

“Dopo la chiusura della precedente gestione, i locali sono attualmente sfitti – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Erika Opizzi – e il nostro intento è quello di completare l’iter nel più breve tempo possibile, per restituire ai residenti un servizio fondamentale, di forte valenza sociale, vista anche la recente chiusura dell’unico bar della frazione. L’approvazione delle linee guida dà ora il via libera, con immediata eseguibilità, alla stesura del bando: un altro passo importante verso l’ascolto delle esigenze della frazione, rispondendo in particolare alla necessità di un luogo di ritrovo e aggregazione; una luce che si accende è un segno di speranza e un presidio di sicurezza”.