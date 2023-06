L’assessore: “Con il maxi concerto molti affari e 300 stanze prenotate negli hotel”

“Circa 300 stanze d’albergo prenotate in questi giorni grazie al concerto di Radio Bruno“. E’ il numero, stimato e comunicato dall’amministrazione comunale, con cui l’assessore al commercio Simone Fornasari riassume “il successo del maxi evento che lunedì sera ha animato il centro storico di Piacenza, anche in termini di indotto per le attività economiche”.

Secondo l’esponente della giunta Tarasconi, “il riscontro dei pubblici esercizi è stato ottimo, perché gli esercenti nei pressi di piazza Cavalli e quelli collocati nelle zone limitrofe hanno fatto molti affari”. Lo conferma Cristian Lertora, presidente di Fiepet, associazione di bar e ristoranti associati a Confesercenti: “I pubblici esercizi hanno lavorato parecchio, nel segno di una movida sana che ha permesso di divertirsi senza problemi o eccessi”.

Per Ludovica Cella, presidente provinciale di Federalberghi, “gli hotel in città non erano tutti al completo, ma il tasso di occupazione è stato elevato, in media all’80 per cento, soprattutto grazie agli addetti della macchina organizzativa che hanno soggiornato nelle strutture ricettive. Va detto che, trattandosi di una data infrasettimanale, le camere sono state prenotate anche dall’abituale clientela legata alle aziende del territorio. La categoria, comunque, è soddisfatta per l’iniziativa”.

Diversi i protagonisti della serata, condotta da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari: dai Pinguini Tattici Nucleari a Francesco Gabbani, da Madame a Rocco Hunt. E ancora Baby K, LP, Fred De Palma, Rosa Chemical, Ana Mena, Clara, Gemelli Diversi, Leo Gassman, Wax, Alvaro De Luna, Wayne, Cmqmartina, Tommy Dali e NDG. Il concerto, a ingresso gratuito, ha radunato cinquemila spettatori in piazza Cavalli.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: