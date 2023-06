Piazza Cavalli da tutto esaurito, 5mila spettatori per il concerto di Radio Bruno

Una piazza inedita, ricoperta di giovani, striscioni, mani alzate al cielo, torce accese e luci colorate. Un centro storico più vivo che mai, con palazzo Gotico e la chiesa di San Francesco come cornice naturale di un palcoscenico enorme. Tutto esaurito per lo “Yoga Radio Bruno Estate”, il maxi concerto – condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari – che stasera ha radunato cinquemila spettatori in piazza Cavalli a Piacenza.

Diversi i protagonisti della serata: dai Pinguini Tattici Nucleari a Francesco Gabbani, da Madame a Rocco Hunt. E ancora Baby K, LP, Fred De Palma, Rosa Chemical, Ana Mena, Clara, Gemelli Diversi, Leo Gassman, Wax, Alvaro De Luna, Wayne, Cmqmartina, Tommy Dali e NDG.

“La piazza è bellissima, siete bellissimi”, ha detto il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, sul palcoscenico insieme all’assessore al commercio Simone Fornasari.

Il concerto si è aperto con “Rubami la notte” dei Pinguini Tattici Nucleari, gruppo più atteso e popolare sul palco di piazza Cavalli. Dopo Madame, accompagnata da numerosi applausi del pubblico, riflettori puntati su Francesco Gabbani: mani alzate al cielo e balli scatenati sulle note di “Occidentali’s Karma”, tormentone dell’artista.

“Buonasera Piacenza, su le mani, e non litighiamo più!” così si è poi presentato ai piacentini (e non solo) Rocco Hunt, lanciando il suo brano già disco di platino. “Non mi monto la testa, prima facevo il pescivendolo” ha raccontato al microfono. E via al duetto con Ana Mena. Cartelloni fantasiosi tra i fan per omaggiare Fred De Palma, in scena con gli immancabili occhiali da sole, che ha annunciato l’uscita del nuovo singolo insieme alla celebre artista di origini spagnole fissato il 7 luglio.

Un’atmosfera, quella del centro storico cittadino, resa ancora più calda e coinvolgente dall’esibizione di Lp, interprete della famosissima “Lost on you” e autrice di Rihanna, Celine Dion e Cristina Aguilera.

IL FOTOSERVIZIO DI MAURO DEL PAPA: