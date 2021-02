Chiude dopo 94 anni l’Antica Casa dell’Alluminio: “E’ ora di riposarsi”

Sul banco mostrano ancora le matrici di piombo su cui 94 anni fa Davide Morsia modellava gli stampi di alluminio. Maria Anelli, che tutti conoscono come “Iucci”, e sua figlia Milly Morsia le mostrano con orgoglio nel loro ultimo giorno di lavoro al negozio di casalinghi in via Chiapponi. Nel 1927 era stato Davide, nonno di Milly, a fondare l’Antica Casa dell’Alluminio, passata attraverso tre generazioni. E cresciuta, come dimostrano le piastrelle diverse del locale: “Vede, questo era un appartamento – spiega Iucci, indicandole – il negozio prima era più piccolo, poi si è ingrandito buttando giù una prima parete e poi ancora una seconda. È stato mio suocero ad aprirlo: lui che era tornato dalla Grande Guerra si caricava tutta la mercanzia sulla bicicletta e andava a fare i mercati”.