Fiorenzuola: attivo dall’8 marzo il nuovo centro vaccinale

A pieno ritmo la campagna vaccinale degli over 85 a Fiorenzuola. I vaccini si effettuano nella sala polivalente di largo Gabrielli a pochi metri dall’ospedale: la mattina funziona come centro prelievi per gli esami del sangue; il pomeriggio si trasforma invece in centro vaccinale. Sono gli over 85enni che in questi giorni si presentano qui per ricevere la prima dose del vaccino. Per il Distretto di Levante c’è stato un ottimo livello richieste: 2mila i prenotati di questa fascia d’età.

La sala polivalente, che il Comune ha concesso in comodato gratuito all’Ausl, come centro vaccinale funziona 7 giorni su 7. Ogni giorno si vaccinano 48 persone. Dal 1° marzo aperte le prenotazioni anche per gli ultra 80enni.

L’8 marzo sarà attivo tutto il giorno, 7 giorni su 7, il nuovo Centro vaccinale della Val d’Arda, a Fiorenzuola in via Emilia Parmense n. 37. Si trova in posizione strategica, vicina all’uscita della tangenziale, comoda per chi viene da fuori Comune, ma anche ben collegata al centro con percorsi ciclopedonali. L’ingresso pedonale sarà sul lato direzione Fiorenzuola, dove sarà realizzato un passaggio collegato ad un’area parcheggio ricavata su via Battibue, prima dell’ingresso del canile.

All’interno i lavori per ricavare i box per le vaccinazioni sono ormai conclusi. Il sindaco Gandolfi e l’assessore Minari hanno effettuato un sopralluogo.