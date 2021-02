Scontro tra tre auto a Borgonovo, una finisce nel negozio di fiori

In via Marconi

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo controviale Marconi a Borgonovo e nello scontro la vetrata di un negozio è stata seriamente danneggiata. Due persone sono dovute ricorrere alle cure del Pronto soccorso, non sarebbero in pericolo di vita. Due delle auto incidentate erano a metano, motivo per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi. Sul posto anche Croce rossa e Polstrada.

