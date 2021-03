Apre il centro vaccinale di Fiorenzuola, Baldino: “In funzione a giorni alterni”

Inaugurato il nuovo Centro vaccinale a Fiorenzuola, sulla via Emilia Parmense al civico 37. Il taglio del nastro, lunedì 8 marzo a mezzogiorno, non ha impedito di effettuare già oggi un’intensa sessione di vaccinazioni, tutte dedicate dagli ultra ottantacinquenni della Val d’Arda.

La prima a sottoporsi al vaccino è stata una cittadina di Lugagnano con ben 90 primavere alle spalle: la signora Carla Conti.

Ieri, sia nella mattinata che nel pomeriggio, si è arrivati ad un centinaio di vaccinazioni. “Per ora – come spiegato da Luca Baldino, direttore generale di Ausl – facciamo funzionare i 5 centri vaccinali principali di città e provincia secondo il ritmo che ci consentono il numero di dosi di vaccini a disposizione. Noi saremmo anche in grado di vaccinare 3 mila persone al giorno, sul nostro territorio, ma ora le dosi sono insufficienti”.

Anche il Centro vaccinale di Fiorenzuola infatti funzionerà per ora solo a giorni alterni. Dopo la partenza di ieri, si riprende a vaccinare mercoledì e poi ancora venerdì, con questi numeri: 150 la mattina per gli over 80 (vaccinate con Pzifer) e circa 200 il pomeriggio per il personale della scuola (con Astrazeneca).

Presenti all’inaugurazione, oltre a Luca Baldino, il sindaco Romeo Gandolfi con la sua Giunta, il sindaco di Cortemaggiore Gabriele Girometta in rappresentanza della Conferenza territoriale socio sanitaria, e il dottor Guido Pedrazzini per la direzione dell’azienda Usl, autorità civili e militari, il questore Filippo Guglielmino e il prefetto Daniela Lupo. La referente del Centro vaccinale di Fiorenzuola sarà la assistente sanitaria Rebecca Giazzi.