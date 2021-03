Un’auto è uscita di strada tra San Giorgio e Podenzano nella mattinata dell’8 marzo e si è ribaltata. La donna alla guida è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in ospedale a Piacenza. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale mentre il traffico è stato regolato dalla polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero.

