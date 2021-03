Mimose abusive, sequestrati 126 mazzi. Mille euro di multa per un venditore

Sono 126, i mazzi di mimose e fiori vari sequestrati dalla Polizia Locale lunedì 8 marzo, nel corso dei controlli sul territorio condotti dalle tre pattuglie dedicate – nella Giornata internazionale della Donna – specificamente alla prevenzione e al contrasto del commercio abusivo.

Gli accertamenti sono stati effettuati in diversi quartieri di Piacenza, procedendo al sequestro dei bouquet venduti senza autorizzazione. E’ stata inoltre comminata una sanzione, dell’importo di 1.032 euro, a uno degli ambulanti privi di regolare licenza (l’unico fermato, in via Farnesiana, mentre tutti gli altri venditori abusivi sono riusciti a scappare abbandonando a terra i mazzi di fiori).

“Anche in questa occasione, come sempre avviene in concomitanza con ricorrenze che possano favorire la vendita irregolare di fiori – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella – si è confermato l’impegno dell’Amministrazione a tutela di tutti gli esercenti che svolgono la propria attività con enormi sacrifici e nel pieno rispetto della legalità, contrastando il fenomeno dell’abusivismo e del commercio illecito. Colgo l’occasione per ringraziare, in tal senso, la Polizia Locale del suo prezioso lavoro, di cui i numerosi mazzi di mimose sequestrati sono il risultato”