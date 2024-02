Foglio di via per quattro giovani venditori molesti di cartoline

Venditori molesti di cartoline. L’altra mattina alcune chiamate al 113 segnalavano la presenza di un gruppo di giovani che vendevano cartoline lungo corso Vittorio Emanuele e in piazzale Marconi. I cittadini avrebbero riferito di “venditori particolarmente petulanti e molesti” nel tentare di piazzare i loro prodotti.

Le volanti sono così intervenute sul posto ed hanno identificato quattro giovani residenti in province vicine alla nostra di età compresa fra i 20 e i 25 anni, tutti con precedenti penali. I quattro sono stati accompagnati in questura e sottoposti a foglio di via obbligatorio dalla città di Piacenza per tre anni.