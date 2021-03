“Piacenza non ha numeri da zona rossa, ma ci metterebbe in sicurezza”

“Piacenza vive una situazione favorevole. La sanità funziona, i cittadini rispettano le regole e per fortuna non siamo toccati dalla variante inglese. Il nostro territorio non ha i numeri da zona rossa, ma di certo questo provvedimento ci metterebbe in sicurezza e ci permetterebbe di affrontare la ripresa con più tranquillità. Piacenza è circondata da province in pessime condizioni, siamo appesi a un filo”. Così il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino ha commentato l’ipotesi di un’ulteriore stretta nazionale alle misure anti-Covid.

MORTALITÀ – “La mortalità generale di Piacenza, registrata nella seconda ondata di pandemia, è tra le più basse di tutta Italia, al 94esimo posto tra le province”, ha sottolineato Baldino, commentando i dati elaborati dall’Istat. Da ottobre a dicembre 2020, nel nostro territorio i decessi complessivi (non solo quelli legati al Coronavirus) sono aumentati del 14 per cento rispetto alla media riportata nello stesso periodo tra il 2015 e il 2019. “Piacenza si trova ben al di sotto dei dati nazionali e regionali”.