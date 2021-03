Camion per il trasporto maiali si ribalta, gravi disagi al traffico

Lievi conseguenze per il conducente, ma gravi disagi al traffico in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante adibito al trasporto di suini. E’ accaduto alla Barabasca, a Fiorenzuola, lungo la Provinciale 426R sulla rampa che immette in autostrada A1. L’uomo alla guida è stato estratto dall’abitacolo e raggiunto da un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore. Le sue condizioni non preoccupano. Complicate invece le manovre per liberare la carreggiata anche a causa della presenza degli animali nel cassone del camion. Sul posto la polizia stradale.

