Falciata di fronte all’istituto agrario: grave una donna, arriva l’elicottero

Versa in condizioni molto serie la donna che, poco prima delle 8 di questa mattina, mercoledì 10 marzo, è stata falciata da un’auto mentre stava per attraversare strada Agazzana di fronte all’istituto agrario. La donna stava per attraversare lungo le strisce pedonali quando è sopraggiunta una vettura che non è riuscita ad evitare il terribile impatto. Sul posto gli operatori di soccorso del 118 di Piacenza oltre agli uomini della Pubblica Assistenza che stanno operando le prime cure. In arrivo il servizio di elisoccorso da Parma. Gravi i disagi al traffico.

