Parchi cittadini, il comune pubblica l’avviso d’asta per i chioschi-bar

Un punto ristoro alla Baia del Re, alla Galleana e a Montecucco, cioè nei parchi più grandi e frequentati della città, soprattutto gli ultimi due. Il Comune pubblica l’avviso d’asta per la concessione nelle tre aree verdi della porzione di terreno su cui realizzare un chiosco bar. Un mese fa il primo passo, con l’individuazione, da parte della giunta dei parchi da affidare in gestione per dodici anni e dei punti dove posizionare i chioschi: alla Galleana vicino all’ingresso interno di via Manfredi, a Montecucco nei pressi dell’ingresso di strada Malchioda e alla Baia del Re in zona centrale a ridosso del viale di accesso.

