Abusi su minore, operaio trentenne condannato a 5 anni. Il pm ne aveva chiesti 8

Erano stati chiesti 8 anni dal pm, ma è stato condannato a 5 anni, un operaio trentenne che aveva abusato di un minore. L’imputato si è sempre dichiarato innocente. Il processo è avvenuto a porte chiuse davanti al giudice Gianandrea Bussi e al pm Matteo Centini. L’avvocato difensore Fabio Costa al termine del processo ha riferito: “Sono in attesa di poter leggere le motivazioni della sentenza, farò quindi una valutazione e poi deciderò se ricorrere o meno in appello.” L’imputato, arrestato circa un anno fa, al momento si trova ai domiciliari, provvedimento restrittivo che resta in vigore.

Il 30enne aveva abusato del ragazzino un anno fa in provincia di Piacenza. L’uomo era riuscito a convincere il 13enne a seguirlo in aperta campagna conducendolo in un luogo appartato, dove aveva approfittato di lui. Il bambino aveva poi raccontato ai suoi parenti quanto subito, la magistratura ha finito per aprire un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi accusatoria di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.