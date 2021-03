Vento fino a “burrasca forte”: 36 ore di allerta meteo anche nel Piacentino

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo per il vento forte previsto tra le 12 di oggi, giovedì 11 marzo, per 36 ore.

L’allerta di colore arancione riguarda la fascia montana mentre la collina piacentina è interessata da un’allerta di colore giallo.

Sul sito dell’Agenzia per la Protezione civile dell’Emilia Romagna si legge: “Nella giornata oggi 11 marzo sono previsti rinforzi di ventilazione con valori fino a 88 km/h e raffiche localmente superiori su tutte le aree montane, in particolare sui crinali, e valori fino a 74 km/h sulle aree collinari. I fenomeni risulteranno in intensificazione nelle ore serali e notturne ed in successiva attenuazione dalle prime ore del mattino di domani 12 marzo. Sono previste anche precipitazioni sulle aree di crinale centro-occidentale, localmente anche a carattere di rovescio, in particolare nelle ore serali e notturne di oggi”.

