Attrezzi distanziati, corsi all’aperto e niente spogliatoi: le palestre provano a ripartire

Non chiamatela ripartenza, semmai resilienza: quella delle palestre e dei centri sportivi piacentini che, dopo nove mesi di chiusura totale a causa delle restrizioni anti-Covid, con la bella stagione sono tornate a svolgere un minimo di attività.

Distanziamento, gel igienizzante con il quale sanificare gli attrezzi utilizzati per fare gli esercizi, niente spogliatoi (gli avventori arrivano già cambiati e in tenuta da fitness) ma soprattutto allenamenti all’aperto.

In questo modo, pur con ingressi e numeri contingentati per non creare assembramenti, i titolari hanno riorganizzato gli spazi esterni trasformandoli in aree dove potersi allenare in sicurezza.

“E’ un modo per far vedere che ci siamo ancora – commenta Daniele Bavagnoli di Acrobatic – dopo un lunghissimo periodo senza lavorare. Per le regioni e i territori in zona gialla o arancione, stando alle recenti disposizioni fornite dal governo Draghi e fermo restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, la pratica sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento. In questo modo, ora che iniziano le belle giornate, abbiamo allestito una sala attrezzi sul nostro terrazzo. Abbiamo dato avvio anche a diversi corsi sempre su prenotazione. Inoltre l’area pesi è sempre supervisionata da un istruttore che vigilia sul rispetto delle regole. Ovviamente niente spogliatoi”.

Sono diversi i centri sportivi piacentini di città e provincia che in questo modo provano a ripartire: “Attorno alla nostra piscina all’aperto – spiega Antonio Garofalo di Le Club – organizziamo corsi di cycling con un numero ristretto di partecipanti. Una cosa piccola ma di grande significato. L’esigenza di fare sport per mantenersi in salute, specialmente durante una pandemia, è sempre più forte”.

Una voglia di fitness confermata anche da Marco Bozzini di Activa, società che ha in gestione la struttura del Polisportivo. “Avendo a disposizione ampi spazi all’aperto – sottolinea – siamo comunque riusciti a mantenere i nostri corsi anche in questi mesi. Recentemente, però, i numeri degli iscritti sono aumentati, segno che la gente ha sempre più sete di sport. Per questo motivo abbiamo organizzato corsi anche la domenica, ovviamente con distanziamento garantito e massima sicurezza. Per quanto riguarda invece la piscina, l’attività è consentita solo agli agonisti”.

Oltre a queste sono tante altre le palestre del nostro territorio che si sono rimboccate le maniche, proseguendo con le attività all’aperto o creandone di nuove.

Infine, anche il gruppo “La Fenicia” (che raccoglie al suo interno 15 società sportive di città e provincia) parteciperà al bando indetto dal Comune di Piacenza che cerca organizzatori in grado di allestire “gruppi di cammino” per ultrasessantacinquenni.